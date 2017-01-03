Тренер Уайлдера: хотим провести бой против Паркера летом

Тренер и менеджер чемпиона по версии WBC в супертяжёлом весерассказал о планах боксёра выйти в ринг против чемпиона WBO«Многое будет зависеть от того, как сложится бой с Вавжиком 25 февраля. Если у Деонтея не будет травм, мы бы вышли в ринг против Паркера в середине года. Мы были бы рады такой возможности. Паркер — отличный соперник, он молодой, быстрый и сильный. Плохо, когда обычный человек не знает, кто чемпион мира в супертяжёлом весе. Это нужно сделать на пользу спорту», — приводит слова Диаса BoxingScene.