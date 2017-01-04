Менеджер Лары: мы готовы драться с Головкиным в среднем весе

, менеджер чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO, заявил о готовности своего подопечного сразиться с чемпионом WBA/WBC/IBF«Эрисланди сражался с лучшими и поддерживает свой статус элитного бойца первого среднего веса. На мой взгляд, он победил Сауля Альвареса, несмотря на решение судей. Бой с Форманом мы приняли, чтобы поддерживать активность.Мы хотим бой с непобеждённым Деметриусом Андраде, или объединительный бой, или супербой с Геннадием Головкиным в среднем весе. Люди думают, что все избегают Головкина. Говорят, что никто не хочет с ним драться, но мы готовы. У Лары прекрасный стиль, чтобы победить Головкина. Если гонорар будет подходящим, то мы готовы драться с лучшим средневесом мира Геннадием Головкиным», — цитирует ДеКубаса Boxing Scene.13 января Лара сразится с Юраем Форманом.