Микки Рурк желает провести ещё как минимум два боя на профи-ринге

64-летний голливудский актёрпланирует провести ещё два боя на профессиональном ринге в 2017 году, прежде чем завершить боксёрскую карьеру. Ранее появилась информация, что Рурк может провести следующий бой на Урале в феврале-марте 2017 года, после которого может повесить перчатки на гвоздь.«Мы не будем говорить о моём возвращении на ринг, пока не будем иметь дат хотя бы ещё для двух поединков. Я хочу уйти на пенсию с рекордом 10-0-2. Сейчас у меня 8-0-2. Я хочу сохранить ноль в графе поражений», — цитирует Рурка TMZ.