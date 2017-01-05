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Российский боец Магомед Бибулатов заключил контракт с UFC

5 января 2017, четверг. 14:55. Бокс/ММА
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном «инстаграме» сообщил, что боец смешанного стиля Магомед Бибулатов заключил контракт с американским промоушеном UFC.

«Я сегодня встретился с прославленным бойцом клуба «Ахмат» Магомедом «Чаборз» Бибулатовым. Он является лучшим российским бойцом наилегчайшего дивизиона. Магомед становился победителем международного турнира WFC Akhmat Grand Prix, является чемпионом WSOF в наилегчайшем весе, побеждал на турнире ACB. Магомед — четырёхкратный чемпион мира по кик-джитсу, двукратный победитель турнира на Кубок ОДКБ по комплексному единоборству, двукратный обладатель Кубка России. И это не весь перечень его титулов и достижений. И, конечно, вполне понятен интерес к Бибулатову одной из известных мировых лиг – UFC. Хочу сообщить, что Магомед заключил контракт с UFC.

Я пожелал Магомеду удачи и, самое главное, чтобы бои заканчивались без травм. Я уверен, что Магомед покажет хорошие результаты, а титулы, завоёванные Магомедом, пополнятся чемпионским поясом UFC», — написал Кадыров.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
UFC Рамзан Кадыров
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