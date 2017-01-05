Расул Мирзаев был знаком с нападавшими и сам впустил их в квартиру

Боец смешанного стилязнал напавших на него в ночь на 31 декабря и сам впустил их в свою квартиру. Об этом рассказал президент кабардино-балкарского клуба «Гладиатор» Мартин Ашагов.«Он ведь хорошо знаком с теми, кто на него напал — поэтому и открыл им спокойно дверь своей квартиры. Сначала говорили, якобы его подкараулили у дома, у подъезда. Нет — они пришли к Расулу, позвонили в дверь. (Это) Трое дагестанцев… Карьера (Мирзаева) тут ни при чём — точно. Это обычные парни, к спорту отношения не имеют…» — цитирует Ашагова «Комсомольская правда».Также коллега Мирзаева по ММА подтвердил, что сейчас боец находится в сознании, однако его ждёт длительное восстановление: «После операции ему стало легче, постепенно поправляется. Но предстоящие бои будут отменять — это точно. Ему лечиться, думаю, не меньше полугода. Потом ещё столько же возвращаться в форму».По факту нападения на Мирзаева заведено уголовное дело по двум статьям — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Нарушение неприкосновенности жилища».