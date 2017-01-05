Хэй: Беллью, ты бревно и не продержишься четырёх раундов со мной

Бывший чемпион мира в двух весахзаявил, что чемпион WBC в первом тяжёлом весене сможет долго продержаться против него.«Тони Беллью, я постоянно слышу, как ты говоришь людям, что потопишь меня, что я откажусь драться через четыре раунда. Мужик, ты сильно заблуждаешься. Тренируйся изо всех сил, но четырёх раундов ты не продержишься, а если и да, то что будешь делать? Я превзойду тебя по всем показателям, а твой раздражающий голос распаляет меня. Всё это сработает против тебя. Ты бревно, и я высеку из тебя искры 4 марта», — приводит слова Хэя Sky Sports.