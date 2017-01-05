Т. Ортис: я бы продолжил карьеру, если бы не травмы

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весеобъяснил, почему завершит карьеру после боя сна Bellator 170. Турнир пройдёт 21 января в Калифорнии, США.«Это хороший момент для завершения карьеры. Двадцать лет борьбы это весьма много, но я бы продолжил выступать, если бы не травмы. Они — мой злейший враг. Мне заменяли крестообразную связку в обоих коленах, из правого вытащили 50 % мениска, у меня есть слияния позвонков в нижней части спины и шее, у меня было 26 или 27 сотрясений, сотни швов, я прошёл через мясорубку. Моё тело — мой злейший враг», — рассказал Ортис MMA Fighting.