Уайлдер: Вавжик хочет стать чемпионом мира

Чемпион мира по версии WBCотметил, что не намерен недооценивать своего будущего соперника поляка. Вавжик и Уайлдер проведут поединок 25 февраля в Бирмингеме (США).«Некоторые высмеивают моего соперника и его шансы на победу, но это так глупо. Мы все слышали о его намерениях: он прибудет в Алабаму не только для того, чтобы выйти в ринг, он хочет стать первым польским чемпионом мира в супертяжёлом весе. Ему есть что доказывать, и он будет драться не только за себя, но и за всю свою страну. Могу лишь напомнить, что любая известность с чего-то начинается. Мне нужно его нокаутировать», — приводит слова Уайлдера vRINGE.