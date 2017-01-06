Т. Фьюри: несправедливо судить Кличко по бою со мной

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британецсчитает, что критика украинского супертяжеловесапосле поражения в поединке между ними не справедлива.«Я чувствую, будто разрушил целое наследие Владимира Кличко. Но это несправедливо судить его по бою со мной. Я увалень, спросите любого», — написал Фьюри в своём «Твиттере».Фьюри победил Кличко решением судей в ноябре 2015 года.