Т. Фьюри: несправедливо судить Кличко по бою со мной
6 января 2017, пятница. 00:14.
Бокс/ММА
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри
считает, что критика украинского супертяжеловеса Владимира Кличко
после поражения в поединке между ними не справедлива.
«Я чувствую, будто разрушил целое наследие Владимира Кличко. Но это несправедливо судить его по бою со мной. Я увалень, спросите любого», — написал Фьюри в своём «Твиттере».
Фьюри победил Кличко решением судей в ноябре 2015 года.