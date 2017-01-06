Чавес-младший: чрезмерно раздутое эго Альвареса мешает договориться о бое

Бывший чемпион мира мексиканецотметил, что с чемпионом мира WBO в первом среднем весе Саулем Альваресом очень непросто договориться о проведении боя. Переговоры продолжаются, однако некоторые требования Альвареса Чавес считает неприемлемыми. Альварес требует, чтобы его гонорар в пять раз превышал гонорар соотечественника.«Я согласился опуститься в 165 фунтов, и всё, о чём они просили, я принял. Мы согласились на меньший размер гонорара, но эти детские капризы — это чересчур. Мы будем действовать профессионально и правильно, поскольку не имеет смысла придавать большей значимости и раздувать эго людей, которых не заботят другие люди и спорт и которые не беспокоятся о болельщиках», — цитирует Чавеса Fightnews.