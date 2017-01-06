В Roc Nation обещают вскоре приступить к переговорам о реванше Уорд — Ковалёв

Исполнительный директор промоутерской компании Roc Nation Майкл Йормарк обещает, что в ближайшее время они приступят к обсуждению матча-реванша между Андре Уордом и Сергеем Ковалёвым. В ноябре Ковалёв уступил Уорду титулы чемпиона IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе, проиграв спорным решением судей, однако в контракте на бой был предусмотрен пункт о предоставлении незамедлительного матча-реванша.«По состоянию на данный момент переговоров ещё не было, но сейчас мы сосредоточимся на этом. В последние пару недель мы были полностью сфокусированы на поединке между Мигелем Котто и Джеймсом Кирклендом», — цитирует Йормарка BoxingScene.В то же время Кэти Дува из Main Events, представляющая интересы Ковалёва, отмечает, что проблем с переговорами быть не должно, поскольку основные моменты по реваншу были согласованы ещё год назад.