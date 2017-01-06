Промоутер Головкина: никаких новых переговоров с Юбенком-младшим не было

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA, WBC, IBF и IBOТом Леффлер рассказал, что его команда не вела переговоров о возможном бое с представителями британца«Никаких новых переговоров с командой Юбенка-младшего у нас не было. Мы по-прежнему открыты для этого поединка, в сентябре Хирн обращался к нам с предложением. Сейчас Головкин и Санчес полностью сконцентрированы на поединке против Джейкобса. Если Геннадий не выиграет этот бой, все планы на будущее будут разрушены», — приводит слова Леффлера Sky Sports.