Хэй может стать следующим соперником победителя боя Джошуа — Кличко

Глава комитета IBF Линдси Такер заявил, что британский боксёр Дэвид Хэй может выйти против победителя поединка между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, поскольку занимает четвёртое место в рейтинге IBF. Бой Кличко — Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне. Сам Хэй проведёт свой следующий бой 4 марта против Тони Беллью.
“Мы ждём боя победителя пары Кличко — Джошуа против обязательного претендента Пулева. Но если по какой-либо причине Пулев откажется от боя, на очереди будет Дэвид Хэй. В случае отказа болгарина Хэй станет обязательным претендентом на титул IBF”, — приводит слова Такера Sky Sports.