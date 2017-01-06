Киркленд: проблем со сгонкой веса перед боем против Котто не будет

Американский боксёр первого среднего веса(32-2, 28 КО) считает, что будет в хорошей форме перед боем против пуэрториканца(40-5, 33 КО). Поединок состоится во Фриско, штат Техас, 25 февраля.«Вес не будет для меня проблемой. С весом были трудности перед боем с Альваресом. Я неправильно сгонял вес и был истощён. Сейчас у меня классная команда диетологов и тренеров. Мне говорят что, где и когда есть. Я уже начал лагерь с меньшим весом, чем у меня был в конце прошлого лагеря. Я будут готов на все 100%», — приводит слова Киркленда BoxingScene.