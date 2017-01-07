Уорд: Ковалёва многие называют лучшим бойцом дивизиона, если не мира вообще

Американский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжёлом весе(31-0, 15 КО) рассказал, что для него значит победа над россиянином(30-1-1, 26 КО). Уорд победил Ковалёва единогласным решением судей.«Бой с Ковалёвым — это не поединок против боксёра второго или третьего сорта. Это борьба с тем, кого многие называют лучшим бойцом полутяжёлого дивизиона, если не лучшим бойцом мира вообще. Я рад тому, как выступил в бою с ним», — приводит слова Уорда Rolling Stone.