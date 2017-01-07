Роуч: Альварес должен Котто реванш

, тренер бывшего чемпиона мира в четырёх весовых категориях, считает, что чемпион WBO в первом среднем веседолжен дать его подопечному реванш за спорную победу в ноябре 2015 года.«В нашем последнем бою судьи приняли очень спорное решение. Я думаю, мы выиграли бой. Мне нравится идея реванша. Думаю, сторона Канело должна нам его. Я думаю, мы и в первый раз выиграли, но ко второму кое-что изменим. Но об этом мы подумаем позже», — приводит слова Роуча Boxing Scene.