Менеджер Салидо: Орландо сказал мне: «На Ломаченко хочет смотреть только он сам»

, менеджер экс чемпиона мира в двух весах, объяснил, почему тот отказался от реванша с«Орландо никогда не боялся ни одного боя. У нас были хорошие переговоры с Арумом. Я думал, мы придём к соглашению, но не вышло. Орландо сказал мне: „Зачем мне драться с Ломаченко, если я знаю, что он будет бегать, хватать меня, когда я могу выбрать бой двух мексиканцев с Франсиско Варгасом и дать людям то, что они хотят видеть? Единственный, кто хочет смотреть на Ломаченко — сам Ломаченко“, — приводит слова Гиббонса Ring TV.