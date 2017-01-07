Роман Гонсалес будет боксировать в андеркарде боя Головкин — Джейкобс

Первый номер рейтинга P4P журнала The Ring никарагуанец, чемпион мира по версии WBC в первом легчайшем весе, проведёт защиту титула против тайца18 марта в Нью-Йорке. Поединок будет проходить в андеркарде боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниелом Джейкобсом, сообщает Бокс ТВ.Также во время вечера бокса будет выступать украинский чемпион WBO в первом тяжёлом весе. Имя соперника пока неизвестно, но ранее сообщалось, что против Усика может выйти американец Майкл Хантер.