В WBC готовы поставить специальный пояс на кону боя Альвареса и Чавеса-младшего

Глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что готов создать специальный пояс ради поединка между чемпионом WBO в первом среднем весе Саулем Альваресом (48-1-1, 34 КО) и Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-2-1, 32 КО), если бой всё-таки состоится.
«Это бой между иконами бокса. Для мира бокса этот поединок очень важен. Конечно, совет WBC почтёт за честь поставить на кон специальный пояс. Разговоры о бое ведутся уже давно. Бой будет интересен всей Мексике и всему миру. Надеюсь, поединок состоится», — приводит слова Сулеймана BoxingScene.