Роуч: реванш между Мейвезером и Котто был бы великим поединком

Тренер бывшего чемпиона мира в четырёх весовых категорияхсчитает, что его подопечному было бы здорово провести реванш против«Матч-реванш между Котто и Мейвезером-младшим был бы великим боем. Да, Флойд завершил карьеру, но кто знает, может, он ещё передумает», — приводит слова Роуча Primera Hora.Бой Котто и Мейвезера состоялся в 2012 году, тогда американец победил единогласным решением судей. Тогда Мейвезер получил пояса WBA Super и WBC Diamond в первом среднем весе.