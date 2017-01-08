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Роуч: реванш между Мейвезером и Котто был бы великим поединком

8 января 2017, воскресенье. 11:17. Бокс/ММА
Тренер бывшего чемпиона мира в четырёх весовых категориях Мигеля Котто Фредди Роуч считает, что его подопечному было бы здорово провести реванш против Флойда Мейвезера-младшего.

«Матч-реванш между Котто и Мейвезером-младшим был бы великим боем. Да, Флойд завершил карьеру, но кто знает, может, он ещё передумает», — приводит слова Роуча Primera Hora.

Бой Котто и Мейвезера состоялся в 2012 году, тогда американец победил единогласным решением судей. Тогда Мейвезер получил пояса WBA Super и WBC Diamond в первом среднем весе.
Источник: primerahora.com Сообщить об ошибке
Теги
Мигель Котто Флойд Мейвезер-младший
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