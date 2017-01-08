Нурмагомедов: завоюю выдуманный пояс, а потом сражусь за настоящий с Макгрегором

Боец UFCрассказал о своих планах на 2017 год в боях с Тони Фергюссоном и Конором Макгрегором.«Я хочу побить Тони Фергюссона, завоевать временный выдуманный пояс, а потом сразиться за настоящий с Конором. Вот что я хочу сделать в 2017 году.Предложи мне UFC бой с Конором, конечно, я бы его принял. Сейчас пояс у него, и я хочу его забрать. Это мой пояс. Все знают, что я заслужил титульный шанс. Но Тони Фергюссон выиграл девять боёв подряд и тоже заслуживает шанса», — цитирует Нурмагомедова MMA Fighting.