Поветкин — в топ-10 обновлённого рейтинга IBF

Александр Поветкин вошёл в топ-10 обновлённого рейтинга Международной боксёрской федерация (IBF) в супертяжёлом весе, в предыдущей версии рейтинга россиянина не было. На данный момент он занимает девятую строчку рейтинга, в котором первое место остаётся вакантным. Чемпионом IBF в этой весовой категории является британец Энтони Дошуа.
Топ-10 рейтинга IBF в супертяжёлом весе
1. Энтони Дошуа
2. Кубрат Пулев
3. Владимир Кличко
4. Дэвид Хэй
5. Карлос Такам
6. Луис Ортис
7. Вячеслав Глазков
8. Дэвид Прайс
9. Алекандр Поветкин
10. Джаррелл Миллер.