Фёдор Емельяненко 10 января начнёт подготовку к бою с Митрионом

Известный российский боец ММА Фёдор Емельяненко начнёт подготовку к предстоящему бою с Мэттом Митрионом 10 января в тренировочном лагере в Старом Осколе. Это будет первый этап подготовки к бою, который состоится 18 февраля в рамках турнира Bellator. Об этом рассказал один из тренеров бойца Владимир Мичков.
«Первый этап подготовки к бою в США начнётся во вторник в Старом Осколе. На нём будет проводиться функциональная и специальная физическая работа. Тренировки продлятся до конца месяца. И потом, после некоторой паузы, начнётся вторая стадия подготовки, которая также пройдёт в Старом Осколе.
У нас достаточно своих хороших ребят из команды Фёдора (для помощи в качестве спарринг-партнёров. — Прим. «Чемпионата»). Это Кирилл Сидельников, Вадим и Виктор Немковы, Анатолий Токов, Артур Астахов, некоторые другие спортсмены. Всего в качестве спарринг-партнёров Фёдора будут работать шесть-семь человек», — цитирует Мичкова «Р-Спорт».