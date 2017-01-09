Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Салават Юлаев!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Фёдор Емельяненко 10 января начнёт подготовку к бою с Митрионом

9 января 2017, понедельник. 12:03. Бокс/ММА
Известный российский боец ММА Фёдор Емельяненко начнёт подготовку к предстоящему бою с Мэттом Митрионом 10 января в тренировочном лагере в Старом Осколе. Это будет первый этап подготовки к бою, который состоится 18 февраля в рамках турнира Bellator. Об этом рассказал один из тренеров бойца Владимир Мичков.

«Первый этап подготовки к бою в США начнётся во вторник в Старом Осколе. На нём будет проводиться функциональная и специальная физическая работа. Тренировки продлятся до конца месяца. И потом, после некоторой паузы, начнётся вторая стадия подготовки, которая также пройдёт в Старом Осколе.

У нас достаточно своих хороших ребят из команды Фёдора (для помощи в качестве спарринг-партнёров. — Прим. «Чемпионата»). Это Кирилл Сидельников, Вадим и Виктор Немковы, Анатолий Токов, Артур Астахов, некоторые другие спортсмены. Всего в качестве спарринг-партнёров Фёдора будут работать шесть-семь человек», — цитирует Мичкова «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Bellator Фёдор Емельяненко
Новости. Бокс/ММА
9 января 2017, понедельник
12:03 Фёдор Емельяненко 10 января начнёт подготовку к бою с Митрионом
11:41 Поветкин — в топ-10 обновлённого рейтинга IBF
11:20 Гэри Расселл: я поднимусь в 130 фунтов, но сперва хочу доминировать в 126
10:27 Уорд: СМИ превозносили Ковалёва как непобедимого, и я ожидал от него большего
09:47 Майорга вернётся на ринг 18 февраля
00:33 Папазов завоевал интерконтинентальный титул IBO в лёгком весе
8 января 2017, воскресенье
23:46 Роуч: у Котто больше шансов побить Мейвезера, чем у Пакьяо
23:20 Нурмагомедов: завоюю выдуманный пояс, а потом сражусь за настоящий с Макгрегором
22:58 Ротуэлл: если Роузи не вернётся, то она никогда и не была чемпионкой
21:07 Роуч: Маргарито должен сидеть в тюрьме за попытку убийства
19:47 А. Нурмагомедов: следующим соперником Хабиба станет Фергюссон
18:27 Санчес: надеюсь, после победы над Джейкобсом Головкин получит признание
17:38 Фёдора Емельяненко проверят на допинг перед боем с Мэттом Митрионом
16:51 Пеннингтон: перед спаррингами с Роузи подписала договор о неразглашении
15:46 Захаби: Тарвердян не виноват в том, что у Роузи проблемы с ударами
14:57 Дува: Уорд не хочет боксировать с Ковалёвым, мы все это знаем
14:00 Роуч плевался кровью после тренировки с Котто
13:31 Кроуфорд: у нас с Пакьяо не было переговоров
12:59 Вавжик: в бою с Поветкиным гонорар был, словно боксируем за титул чемпиона ЕС
12:48 Донейр: до марта не успею набрать вес ради боя с Вальдесом
11:57 Менеджер Салидо: не договорились с Ломаченко по деньгам
11:17 Роуч: реванш между Мейвезером и Котто был бы великим поединком
10:39 А. Санчес: бой Мейвезера и Пакьяо повлиял на продажи PPV боя Ковалёв — Уорд
09:18 Маркес: хочу провести бой против Котто перед уходом из бокса
00:27 Дос Аньос: перешёл в полусредний вес, потому что переживаю за здоровье
7 января 2017, суббота
23:08 Джонс: Роузи должна продолжать драться, она всё ещё легенда
22:09 Пётр Петров может провести титульный бой в 2017 году
21:24 В WBC готовы поставить специальный пояс на кону боя Альвареса и Чавеса-младшего
20:34 Тренер Вавжика: Уайлдер находится на одном уровне с Джошуа
19:48 Гассиев выставит на аукцион перчатки с поединка против Лебедева
18:14 Нурмагомедов может провести бой против Кьезы
17:39 Роман Гонсалес будет боксировать в андеркарде боя Головкин — Джейкобс
16:56 Бейдер: я мог бы сразиться с Фёдором Емельяненко в Bellator
16:28 Веласкес успешно перенёс операцию на спине
15:59 Хантер поможет Джейкобсу подготовиться к бою с Головкиным
14:58 Д.Мейвезер: Роузи должна винить себя за то, что не нашла тренера
14:30 Ник Диас: на турнирах Strikeforce и EliteXC мы с Кимбо Слайсом курили мариухану
13:17 Арум: бой Пакьяо с Хорном хорош для бокса
12:40 Менеджер Салидо: Орландо сказал мне: «На Ломаченко хочет смотреть только он сам»
12:07 Д.Мейвезер: Пакьяо не был мужчиной, а за бой с Макгрегором Флойда бы засудили
11:19 Роуч: Кроуфорд хотел слишком много денег за бой с Пакьяо
10:22 Котто: если Альварес хочет сгладить произошедшее в первом бою — я готов
09:55 Роуч: Альварес должен Котто реванш
00:41 Уорд: Ковалёва многие называют лучшим бойцом дивизиона, если не мира вообще
6 января 2017, пятница
23:49 Корралес хочет провести объединительный бой с Ломаченко
Все новости RSS
Выбери лучшего российского боксёра 2016 года
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+