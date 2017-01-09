Нурмагомедов: допускал бы до боёв ребят не младше 20 лет

Российский боец UFCвысказался против того, чтобы до выступления в смешанных единоборствах допускали спортсменов, не достигших 20 лет.«Если бы я мог это контролировать, то допускал бы ребят не младше 20 лет. Да, в юном возрасте кровь кипит — помню себя в 17 лет. Рвался в драку, просил организовать мне бой, думал, что самый сильный. Но всё-таки в боях без правил бьют не мощными боксёрскими, а маленькими четырёхунциевыми перчатками. Молодёжь получает много сечек, нокаутов, сотрясений мозга. К тому же меня самого отец не пускал даже на спарринги до 21 года. Считаю, это правильно», — приводит слова Нурмагомедова «Пензенская правда».