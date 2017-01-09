Портер: Головкин преподаст Альваресу урок, как сделал Мейвезер

Тренер по боксусказал, что чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF(36-0, 33 KO) победит чемпиона WBO в первой средней категории(48-1-1, 34 KO) так же, как это ранее сделал«Нет, Канело его не побьёт. Это во многом похоже на бой Канело с Флойдом Мейвезером. Флойд преподал урок этому пареньку. Дело в общих навыках Головкина. Я знал, что он хорош, ещё когда он выступал в любителях. Он побил многих парней из США. У него есть навыки, есть уровень», — приводит слова Портера Fight Hype.