Макгиган: Хэй нокаутирует Беллью

Тренер по боксусчитает, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях(28-2, 26 KO) нокаутирует чемпиона WBC в первом тяжёлом весе(28-2-1, 18 KO).«Дэвид — исполнитель, он может выйти и сделать свои цифры независимо от того, кто стоит перед ним. Тони Беллью набирает активность, набирает вес, набирает слишком много всего, и я думаю, что он пытается откусить больше, чем сможет проглотить. Я думаю, результат может быть только один — Беллью нокаутируют», — приводит слова Макгигана Sky Sports.Хэй и Беллью сразятся 4 марта в рамках супертяжёлого веса.