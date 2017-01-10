Российский боец Халилов нокаутировал соперника на турнире во время приветствия

Российский боец смешанного стиляодержал противоречивую победу нокаутом на турнире WBK 22 в Ханчхоу (Китай) над узбеком. Халилов нокаутировал своего соперника за три секунды первого раунда. Однако неоднозначную реакцию болельщиков вызвало то, как он это сделал. Во время традиционного приветствия бойцов перед боем он, едва коснувшись левой рукой перчаток Бартонова, тут же нанёс ему нокаутирующий удар правой. Фактически Халилов не нарушил правил, и судьи отдали ему победу. Однако в Сети возникло много споров насчёт этичности данного поступка.