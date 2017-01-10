Бой Фёдора Чудинова с Джорджем Грувсом запланирован на 25 февраля

Промоутер Фёдора Чудинова Умар Кремлев рассказал, что бой россиянина с британцем Джорджем Грувсом за вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBA планируется организовать 25 февраля в Лондоне.
«Бой будет в Лондоне. Сейчас идут переговоры, а предварительная дата поединка – 25 февраля. Договорились без торгов, в них смысла сейчас нет. Нужно просто забрать свой титул, а потом уже диктовать условия. К этому бою Фёдора в Серпухове готовит Алексей Галеев», — цитирует Кремлева агентство «Р-Спорт».