Читатели «Чемпионата» считают Гассиева лучшим боксёром 2016 года

«Чемпионат» подвёл итоги опроса, в котором читателям предлагалось выбрать лучшего российского боксёра по итогам 2016 года.
Наибольшее количество голосов набрал Мурат Гассиев, отобравший титул чемпиона мира IBF в первом тяжёлом весе у Дениса Лебедева в декабре прошлого года. За него свои голоса отдали 35% респондентов (2050 человек).
На втором месте расположился Сергей Ковалёв, за которого проголосовали 33% принявших участие в опросе (1982 человека), а замкнул первую тройку Александр Поветкин с 13% голосов (757 человек).
Посмотреть итоги опроса целиком вы можете, перейдя по данной ссылке: https://www.championat.com/poll/archive/poll/7108.html