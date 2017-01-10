Читатели «Чемпионата» считают Гассиева лучшим боксёром 2016 года

«Чемпионат» подвёл итоги опроса, в котором читателям предлагалось выбрать лучшего российского боксёра по итогам 2016 года.Наибольшее количество голосов набрал, отобравший титул чемпиона мира IBF в первом тяжёлом весе у Дениса Лебедева в декабре прошлого года. За него свои голоса отдали 35% респондентов (2050 человек).На втором месте расположился, за которого проголосовали 33% принявших участие в опросе (1982 человека), а замкнул первую тройкус 13% голосов (757 человек).Посмотреть итоги опроса целиком вы можете, перейдя по данной ссылке: