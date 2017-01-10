Экс-чемпион Европы Джонни Армор получил 16 месяцев тюрмы за продажу марихуаны

Завершивший карьеру британский боксёрприговорён к 16 месяцам тюрьмы за распространение марихуаны, сообщает Daily Mail. Двое его сообщников получили сроки в 16 и 11 месяцев тюремного заключения.48-летний Армор выступал на профессиональном ринге в период с 1990 по 2006 год. За это время он провёл 34 боя, в 31 из которых одержал победы (из них 17 — нокаутом). На профессиональном ринге он становился чемпионом Содружества Великобритании и чемпионом Европы в легчайшем весе, а также обладателем титула WBU во втором легчайшем весе.