Али Башир: Джошу нельзя допускать ошибок в поединке с Кличко

Второй тренер украинского супертяжеловесасчитает, что чемпиону IBFбудет очень трудно в поединке с бывшим чемпионом. Бой Джошуа — Кличко состоится 29 апреля в Лондоне.“Сонни Листон и Джордж Форман были большими фаворитами перед боем с Мохаммедом Али, они должны были избить Али, а Марвин Хаглер должен был избить Шугара Рэя Леонарда. Обычно фавориты такие же молодые и сильные, восходящие звёзды, такие, как Энтони Джошуа, и он должен быть фаворитом, но всё же Кличко будет лучшим и самым умным бойцом, с которым Джошуа придётся столкнуться.Джошуа придётся быть очень осторожным и не допускать ошибок, которые позволили бы Владимиру посадить его и расстрелять своими выстрелами в упор, или же мы будем вновь говорить о том, что будет в их повторном матче, и уже обсуждать, как пройдёт реванш Кличко против Джошуа!” — приводит слова тренера сайт официального фан-клуба братьев Кличко.