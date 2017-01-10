Роман Гонсалес: Вангик очень силён, я видел почти все его бои

Чемпион мира в первом легчайшем весе по версии WBCсчитает, что его будущий соперник таецсильнее, чем считают многие. Гонсалес проведёт бой против Вангика в андеркарде боя между Геннадием Головкиным и Дэниелом Джейкобсом.«Я видел почти все бои Вангика, могу сказать, что он очень силён. Он наносит много ударов за бой, также стоит отметить, что он чистый левша. Это мотивирует меня тренироваться усерднее. Впереди меня ждёт тяжёлый бой», — приводит слова Гонсалеса BoxingScene.