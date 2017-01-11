Гранадос: постараюсь нокаутировать Бронера

сказал, что намерен нокаутировать экс-чемпиона мира в четырёх весовых категорияхв поединке, запланированном на 18 февраля в Цинциннати.«Я был в тренировочном лагере Бронера, когда он готовился к бою с Маркосом Майданой, так что я очень хорошо его знаю. Меня сравнивают с Майданой, но у каждого боксёра свой собственный стиль. Я собираюсь выиграть этот бой своим способом… Я не люблю доверять судьбу боя в руки судей и драться на территории соперника. Я попытаюсь нокаутировать его. Я должен сделать всё, что в моих силах, чтобы не довести дело до подсчёта очков», — цитирует Гранадоса Fightnews.