Мурат Гассиев получил квартиру в Сочи от осетинской диаспоры

Российский боксёрза победу надв поединке за титул чемпиона мира IBF в первом тяжёлом весе получил от осетинской диаспоры в Сочи квартиру в курортном городе. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Северной Осетии.«Осетинская диаспора в Сочи пригласила чемпиона мира по боксу среди профессионалов по версии IBF Мурата Гассиева. За победу над Денисом Лебедевым в бою за титул чемпиона IBF в первом тяжёлом весе Анатолий Маргиеввручил Гассиеву подарок — ключи от квартиры в городе Сочи», — сообщается в заявлении.