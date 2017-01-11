Мурат Гассиев получил квартиру в Сочи от осетинской диаспоры

Российский боксёр Мурат Гассиев за победу над Денисом Лебедевым в поединке за титул чемпиона мира IBF в первом тяжёлом весе получил от осетинской диаспоры в Сочи квартиру в курортном городе. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Северной Осетии.
«Осетинская диаспора в Сочи пригласила чемпиона мира по боксу среди профессионалов по версии IBF Мурата Гассиева. За победу над Денисом Лебедевым в бою за титул чемпиона IBF в первом тяжёлом весе Анатолий Маргиев (глава городского осетинского общества «Алания». — Прим. «Чемпионата») вручил Гассиеву подарок — ключи от квартиры в городе Сочи», — сообщается в заявлении.