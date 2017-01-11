Юбенк-старший: мой сын сокрушит Головкина

Экс-чемпион мирав очередной раз выразил уверенность, что его сынпобедит чемпиона мира в среднем весе по версии IBF/IBO/WBA/WBC«Головкин был бы сокрушён. Но мир, в котором я живу, безумен, люди говорят, что я сумасшедший. Хорошо, я таков. Вы не можете стать чемпионом мира, если вы не безумны. Я чувствую, что мой сын уничтожит Головкина. У него нет ничего против Криса, ничего. У него нет скорости, нет силы, нет необходимой ДНК», — цитирует Юбенка-старшего BoxingScene.