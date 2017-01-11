Фьюри: я больше не цыган, зовите меня Горга Тайс

Бывший чемпион мира в тяжёлом весезаявил, что перестал быть цыганом. Ранее он неоднократно апеллировал к своей национальности и называл себя Цыганским Королём.«Я больше не цыган. Зовите меня Горга Тайс. 2017 год — новое начало. Я просто больше не чувствую себя цыганом, у меня нет веры в цыганскую культуру.Мне нравится первый день моей жизни, когда я не цыган. Наслаждаюсь ей. Быть цыганом — выбор образа жизни. Люди, которым не нравится мой выбор, могут быть недовольны. Жизнь слишком коротка», — написал Фьюри в «Твиттере».