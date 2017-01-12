Мейвезер-младший: мы готовы дать Макгрегору $ 15 млн за бой

12-кратный чемпион мира по боксузаявил, что готов заплатить$ 15 млн за бой с ним.«Единственное, что меня может заинтересовать, — это бой с Конором Макгрегором. Я бизнесмен, а с точки зрения бизнеса этот бой имеет смысл. Я верю в то, что работать надо умнее, а не больше. Мы пытались устроить бой с Конором. Они знают мои цифры. Мои цифры — гарантированные $ 100 млн. Мы готовы дать ему $ 15 млн и потом обсудить проценты. Но, конечно, мы — главная сторона. Как парень может говорить о том, чтобы получить $ 20-30 млн, если ни разу не зарабатывал $ 8-9 млн?» — приводит слова Мейвезера-младшего Boxing Scene.