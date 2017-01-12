Мейвезер-младший: Альварес нокаутирует Головкина

Экс-чемпион мира в пяти весовых категорияхне разделяет мнение о том, чтоякобы избегает боя с, владеющим титулами чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе. Мейвезер считает, что Головкин был перебоксирован Келлом Бруком в бою, который британец в итоге проиграл техническим нокаутом, получив перелом орбитальной кости.«Альварес не избегает боя с Головкиным. Сауль побьёт его. Головкин — это тот самый парень, который, если не ошибаюсь, был перебоксирован в полусреднем весе. Я знаю бокс, никто в мире не знает бокс так, как я. Альварес нокаутирует Головкина.Головкин проведёт следующий поединок против Дэниела Джейкобса. И Джейкобс может дать бой. Ситуация следующая: Джейкобс может хорошо ударить, но он также должен быть готов держать удар. Всё зависит от того, кто первым пропустит тяжёлый удар», — цитирует Мейвезера ESPN.