Джейкобс: нет причин бояться Головкина, мы оба можем бить больно

Американский боксёр(32-1, 29 КО) сказал, что не боится чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанца(36-0, 33 КО). Поединок между боксёрами состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден».«Геннадий не пугает меня. У меня нет причин бояться его. Мы мужчины. Мы оба можем бить больно, потому что мы боксёры. Пусть победит сильнейший. Я нокаутёр, думаю, у меня будет отличный шанс», — приводит слова Джейкобса Boxing News 24.