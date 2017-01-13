Команды Головкина и Алвареса продолжают вести переговоры о бое

Промоутер, представляющий интересы чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина, рассказал о том, что переговоры о поединке с, который планируется организовать осенью 2017 года, продолжаются. Однако Головкину сначала нужно победить, бой с которым состоится 18 марта в США.«Ничего не завершено. Но мы продолжаем вести переговоры. Если будет возможность заключить сделку, это будет здорово. Но никто в команде Головкина не заглядывает за спину Джейкобсу, потому что если Геннадий не победит 18 марта, то все планы относительно будущих поединков не будут иметь смысла. Он должен победить, должен сохранить свои титулы, а там будет видно, что будет дальше», — цитирует Лёффлера BoxingScene.