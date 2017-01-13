Джейкобс: мой сын — фанат Головкина

Американский боксёррассказал, что его сын является фанатом его будущего соперника чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанца. Поединок между Головкиным и Джейкобсом состоится 18 марта в Нью-Йорке.«Мой сын — фанат Головкина. У нас нет предубеждений. Я тоже фанат Геннадия. То, что мы представители одной весовой категории, не значит, что я не люблю смотреть его бои. Я слежу за ним всю свою карьеру. У него отличный стиль. Однако 18 марта будет совсем другая история», — приводит слова Джейкобса BoxingScene.