Джек перевесил Дигейла на официальном взвешивании
13 января 2017, пятница. 23:35.
Бокс/ММА
В Нью-Йорке состоялась процедура взвешивания накануне боя между чемпионом по версии IBF во втором среднем весе Джеймсом Дигейлом
и чемпионом WBC Баду Джеком
. На кону поединка будут оба пояса.
Боксёры уложились в положенные 76,2 кг. Вес Джека составил 75,7 кг против 75,5 кг у Дигейла.
Посмотреть видео можно, перейдя по ссылке
.
Отметим, что промоутером Баду Джека является бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший.