Диллиан Уайт отказался от титула чемпиона Британии

Британский супертяжеловесотказался от титула чемпиона Великобритании из-за желания сконцентрироваться на более рейтинговых и прибыльных поединках. Обязательным претендентом на титул чемпиона Британии является Сэм Секстон.«Мне нет смысла боксировать против Секстона ни в контексте рейтингов, ни с точки зрения денег. Я побил Чизору, а Чизора — Секстона. Для меня такой бой был бы шагом назад. Чизора дважды его нокаутировал, такой бой ничего не даст моей карьере», — приводит слова Уайта Sky Sports.