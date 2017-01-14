Уайт готов заплатить Мейвезеру-младшему и Макгрегору по $ 25 млн за бой

Президент UFCготов предложить 12-кратному чемпиону мира по боксуи чемпиону UFC в лёгком весепо $ 25 млн каждому за очный поединок, сообщает Mirror. Уайт не исключает, что бой может состояться в ближайшее время по правилам бокса, если стороны сядут за стол переговоров и обсудят финансовые аспекты.«Единственный человек, который может сделать реальное предложение по поводу такого боя — это я. И я готов на это», — заявил Уайт.Если сделка будет заключена, то она станет самой выгодной в карьере Макгрегора. А вот Мейвезер-младший ранее получал и большие гонорары. Так, за поединок с Мэнни Пакьяо в мае 2015 года Флойд заработал $ 100 млн, а за бой с Андре Берто в том же году — $ 32 млн.