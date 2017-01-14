Уайт: Мейвезер не предлагал Макгрегору $ 15 млн

Глава UFCопроверг слова о том, чтопредложил$ 15 за бой, и отметил, что Мейвезер не получит запрашиваемых $ 100 млн. Ранее Уайт предложил Мейвезеру $ 25 млн за этот бой.«Флойд 20 лет был непобедимым и я отдаю ему должное за это, но Флойд здесь уже три-четыре года и неправильно Флойду считать себя намного большей звездой. И я не стану платить ему намного больше, чем своему парню. Мы все знаем, что $ 25 млн не мелочь, и Флойд тоже знает.Флойд сказал, что сделал Конору предложение, но это неправда. Он его не делал, а я сделал. Так что если он серьёзно — у меня есть настоящее предложение», — приводит слова Уайта TMZ Sports.