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Уайт: Мейвезер не предлагал Макгрегору $ 15 млн

14 января 2017, суббота. 13:31. Бокс/ММА
Глава UFC Дэна Уайт опроверг слова о том, что Флойд Мейвезер-младший предложил Конору Макгрегору $ 15 за бой, и отметил, что Мейвезер не получит запрашиваемых $ 100 млн. Ранее Уайт предложил Мейвезеру $ 25 млн за этот бой.
«Флойд 20 лет был непобедимым и я отдаю ему должное за это, но Флойд здесь уже три-четыре года и неправильно Флойду считать себя намного большей звездой. И я не стану платить ему намного больше, чем своему парню. Мы все знаем, что $ 25 млн не мелочь, и Флойд тоже знает.

Флойд сказал, что сделал Конору предложение, но это неправда. Он его не делал, а я сделал. Так что если он серьёзно — у меня есть настоящее предложение», — приводит слова Уайта TMZ Sports.
Источник: TMZ Сообщить об ошибке
Теги
Дэна Уайт Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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