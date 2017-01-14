Фроч: Юбенк-младший может победить Головкина

Экс чемпион мира во втором среднем веседумает, чтоне сможет справиться с, а вот ухорошие шансы.«Юбенк очень хороший боец, техничный, жёсткий, в отличной форме. Он — настоящая сила в среднем весе, которую нужно признавать. Я бы хотел увидеть его бой с Головкиным и думаю, что он может его побить.Бой Головкина с Джейкобсом хорош, Дэнни отличный боец. Он надёжен и всё умеет. Это настоящий тест для Головкина. Пожалуй, его первый тест. Однако я думаю, что Головкин — чересчур для Джейкобса. Геннадий отличный панчер и, думаю, сила его удара станет определяющим фактором», — цитирует Фроча IFL TV.