Стивенсон: Ковалёв проиграет Уорду в реванше

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе, канадецсчитает, что россиянинуступит американцу, если реванш между ними всё-таки состоится. В ноябре 2016 года Уорд победил Ковалёва по единогласному решению судей.«Если Ковалёв получит реванш, то снова проиграет. Будет такой же бой. Нельзя научить боксёра работать на ближней дистанции, если он постоянно работает на дальней. Ковалёв всегда действует в ринге одинаково, очень сложно будет научить его боксировать по-другому», — приводит слова Стивенсона BoxingScene.