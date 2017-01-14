Форман: Лара поймал меня идеальным ударом

Американский боксёрпрокомментировал своё поражение в поединке против чемпиона по версии WBA в первом среднем весе. В четвёртом раунде кубинец левым апперкотом отправил соперника на пол, Форман смог встать до окончания счёта, но был сильно потрясён, и рефери решил остановить поединок.«Конечно, я разочарован, но это бокс. Он поймал меня идеальным ударом. Я старался продолжить бой, но не вышло. Если честно, раньше у меня случалось, когда меня били сильнее, но я не хочу унизить заслуги Лары. Он хороший панчер в расцвете сил. Он был настолько хорош, насколько я предполагал», — приводит слова Формана Boxing247.