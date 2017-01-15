Пенн: бой против Родригеса будет похож на поединок профи и аматора

Бывший чемпион UFC в двух весовых категорияхпохвалил своего будущего соперника, однако добавил, что сможет удивить оппонента. Поединок Пенна и Родригеса состоится на UFC Fight Night 103 в ночь с 15 на 16 января.«Я горжусь каждым, кто выбрал нашу профессию. Думаю, Родригес очень хороший, жёсткий противник. Но многие удивятся, когда я выйду. Это будет похоже на бой профи против аматора. Яир будет удивлён, как и его тренеры. Они хотели получить лёгкий бой против именитого соперника, ну, посмотрим», — приводит слова Пенна MMA Fighting.