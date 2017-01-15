Бронер: я нужен Пакьяо, наш бой соберёт безумные цифры

Бывший чемпион мира в трёх весовых категорияхуверен, что чемпиону WBO в полусреднем весенужен бой с ним для продаж телетрансляций и высокого гонорара.«Я без сомнений ему нужен. Какие у него последние цифры? Я знаю, но не скажу. Сколько ему заплатили за последний бой? Привет! Но я не стану об этом говорить. Я просто знаю, сколько собрал бы наш бой с Пакьяо. Безумные цифры! И вы знаете, я чертовски здорово себя рекламирую. Я буду говорить», — приводит слова Бронера Boxing Scene.